Sicilia, grave incidente tra due auto: ferita una donna

Grave incidente stradale nelle strade siciliane. Una donna è rimasta ferita e un auto si è capovolta durante l'impatto con un'altra autovettura.

Grave incidente stradale stamattina a Vittoria, in provincia di Ragusa. I conducenti di due auto si sono scontrati all’incrocio tra Via Milano e Via Guido Rossi e un auto, per il forte impatto, si è ribaltata nello scontro. Il bilancio dei feriti è di una donna che si trovava all’interno di una delle auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna ferita in ospedale per poterle dare tutte le cure necessarie. Tuttavia, sono ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto.