Sicilia, trasporta 700mila euro di droga in minivan con moglie e figli: arrestato

Nelle ultime ore è stato arrestato un uomo che aveva il compito di corriere di stupefacenti. L'uomo trasportava cocaina attraverso un minivan.

Uomo tentava di passare inosservato ed eludere i controlli in quanto viaggiava con la moglie e sei figli trasportando cocaina utilizzando un van. Tuttavia il sistema adottato non è stato abbastanza per passare inosservato alla Guardia di Finanza di Messina. A permettere l’arresto è stato il fiuto di un cane Urban durante il controllo del minivan appena sbarcato a Messina da un traghetto proveniente dalla costa calabra.

Durante la perquisizione sono stati trovati ben 3,6 kg di cocaina che secondo diverse stime equivale ad un totale di oltre 700.000 euro. Dunque, sulla base delle risultanze investigative, l’indagato è stato poi arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto nella casa circondariale di Gazzi.