Stasera in TV: in onda “Il concorso” e “Mare fuori”

Troppo difficile raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura, anche il piccolo schermo offre un palinsesto molto interessante questa sera, ecco quali soni i programmi e i film da non perdere stasera in tv.

Il concorso [Rai 1, ore 21:30]: Sally si unisce ad un movimento femminista e conosce la ribelle Jo alla guida di un altro gruppo, le due si uniscono e decidono di organizzare una grande protesta contro il concorso di Miss Mondo.

Mare fuori 3 [Rai 2, ore 21:20]: Altro episodio della serie tv che ha conquistato tutti, la vita troppo spericolata di Filippo inizia a pesare sui protagonisti che vorrebbero una vita diversa.

American woman [RaiMovie, ore 21:10]: La vita di Deb cambia dopo la misteriosa scomparsa della figlia, mentre segue il processo, Deb cresce e si prende cura del nipote.

Oggi sposi [Cine34, ore 21:00]: Film a episodi che racconta le disavventure di quattro coppie che hanno intenzione di sposarsi.