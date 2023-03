Concorsi Sicilia, assunzioni in ASP e Università: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: sono vari i bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Di seguito i dettagli sui più interessanti.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attivi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed in scadenza a marzo. Tra le proposte di lavoro più allettanti c’è anche quella dell’Università di Catania: di seguito i dettagli sulle varie proposte attive sul territorio dell’Isola.

Concorsi Sicilia: ASP di Ragusa assume

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di diversi posti di dirigente medico. In particolare, si tratta di:

n. 31 medicina e chirurgia d’accettazione ed urgenza ;

; n. 2 neonatologia;

n. 5 ortopedia e traumatologia ;

; n. 2 psichiatria;

n. 6 medicina interna;

n. 4 malattie respiratorie;

n. 2 malattie metaboliche e diabetologia;

n. 1 chirurgia vascolare;

n. 3 pediatria;

n. 1 reumatologia;

n. 2 gastroenterologia;

n. 2 malattie infettive;

n. 28 anestesia e rianimazione ;

; n. 6 medicina fisica e riabilitativa;

n. 2 patologia clinica;

n. 8 radiodiagnostica ;

; n. 4 cure palliative.

Le domande devono essere presentate a mezzo P.E.C. all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it e l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura della selezione a cui si intende partecipare. Per avere maggiori informazioni si invitano gli interessati a leggere l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Lavoro Sicilia: assunzioni a Messina

Uno dei concorsi Sicilia più interessanti è quello indetto dal Consiglio nazionale delle Ricerche – Istituto di Tecnologie avanzate per l’energia “Nicola Giordano” di Messina.

Si tratta dell’assunzione di due unità di personale di ricercatore di III livello per un contratto dalla durata di un anno; per tutti gli interessati, la domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it.

Si ricorda che la scadenza del bando è prevista per giorno 30 marzo 2023.

Subito lavoro Sicilia: UNICT assume

Anche l’Università degli studi di Catania ha indetto un bando concorsi Sicilia allettante. In particolare, si tratta di dieci selezioni pubbliche, per la stipula di dieci contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso vari dipartimenti dell’Ateneo nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – progetti finanziati dell’Unione europea in relazione all’iniziativa NextGenerationUE.

Per ulteriori informazioni si fa rimando al sito del Ministero dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess). Il bando di selezione è comunque disponibile sul sito dell’Università di Catania all’indirizzo http://www.unict.it, alla voce “Bandi, gare e concorsi”.

Si ricorda, infine, che la scadenza è prevista per il 20 marzo prossimo.