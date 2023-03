Lavoro Catania: Primark, Decathlon e Eurospin cercano personale

Lavoro Catania: importanti aziende come Primark, Decathlon e Eurospin cercano personale per i punti vendita del capoluogo etneo.

Lavoro Catania: posizioni lavorative aperte in diversi settori. Importanti aziende come Primark, Decathlon e Eurospin sono alla ricerca di personale da collocare nei punti vendita situati nel capoluogo etneo e provincia. Ecco tutte le informazioni necessarie per poter effettuare la candidatura per una delle posizioni disponibili.

Lavoro Catania: Primark

L’ azienda irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento è alla ricerca di un Addetto/a alle vendite da collocare nel punto vendita situato al centro commerciale “Centro Sicilia”. La figura dovrà occuparsi di mantenere in ordine il proprio reparto, svolgere in maniera ordinaria e costante le operazioni di riassortimento, dare supporto ai clienti e svolgere le operazioni di cassa.

La risorsa dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Predisposizione a lavorare in team;

Passione per la moda e le tendenze.

Per potersi candidare, bisognerà accedere al sito Primark, alla sezione “Lavora in Primark”, cercare la posizione di proprio interesse e cliccare su “presenta la candidatura”.

Subito Lavoro Catania: Decathlon

L’azienda francese che si occupa di articoli sportivi è alla ricerca di un Sales Assistant da collocare presso il punto vendita situato presso il centro commerciale “Porte di Catania”. La risorsa dovrà occuparsi di accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto dell’articolo desiderato, garantire la disponibilità dello stock, prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del negozio.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

Appassionato/a – praticante di Sport;

Interesse nella vendita di articoli e servizi sportivi;

Avere senso del servizio.

Per presentare la propria candidatura bisognerà accedere alla sezione “Lavora con noi”, selezionare la posizione interessata e cliccare su “Candidati”.

Offerte Lavoro Catania: Eurospin

La nota azienda italiana di grande distribuzione è alla ricerca di un Addetto/a al Centralino e di un Assistente di Filiale.

L’Addetto/a al Centralino verrà collocato nella sede di Eurospin del capoluogo etneo e dovrà occuparsi di dello smistamento delle telefonate in arrivo e di attività di segreteria.

Tra i requisiti, si richiede esperienza (anche breve) nel ruolo, maturata presso realtà preferibilmente strutturate, con abilità di gestione della comunicazione a differenti livelli aziendali; ottima conoscenza degli strumenti informatici, con particolare riferimento agli applicativi Office, capacità organizzative, disponibilità e flessibilità. Inoltre, è richiesta propensione alla guida per missioni esterne.

L’Assistente di Filiale verrà collocato nel punto vendita di Catania e si occuperà di gestire il personale presente all’interno del punto vendita, assicurare la corretta applicazione delle strategie aziendali e la creazione di un ambiente di lavoro positivo e motivato.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

esperienza pregressa nel ruolo;

ottime capacità organizzative;

capacità di analisi e problem solving;

capacità di leadership e team working;

disponibilità a lavorare su turni e festivi ed essere automuniti.

Per mandare la candidatura bisognerà accedere al sito web di Eurospin, cliccare su “Lavora con noi” e su “Scopri le posizioni aperte”. Una volta trovata la posizione di proprio interesse, bisognerà caricare il CV ed inoltrare la candidatura.