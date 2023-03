19enne espulsa da scuola dal preside: pubblicava contenuti su Onlyfans

A Le Iene la storia di Samantha, studentessa di 19 anni cacciata da scuola, che vende foto e video per adulti sulla piattaforma Onlyfans.

Appena compiuti 18 anni, Samantha, sbarca su Onlyfans creando contenuti per adulti a pagamento e la sua storia finisce a Le Iene. Tuttavia, il motivo per cui Samantha è stata intervistata nel noto programma televisivo non è per la sua attività, quanto per la reazione che ha avuto la scuola che frequentava. Infatti, nonostante la sua buona condotta e la sua media scolastica che oscilla tra il 7.5/8, quando alcuni insegnanti e compagni di classe si sono accorti del suo profilo è stata convocata in direzione per essere espulsa.

Samantha racconta che dal colloquio che ha avuto col preside si è sentita umiliata e discriminata per le sue scelte di vita privata. “Io non voglio all’interno della scuola un soggetto che vende il suo corpo” ha affermato il direttore del liceo, che vede nella giovane studentessa un modello da non seguire. Tuttavia, davanti alle proteste della ragazza e della madre, il preside ha avanzato una proposta: se la 19enne dovesse accettare di pagare 3.000/4.000 mila euro in più potrebbe continuare a studiare, passando da una scuola paritaria ad una privatista.