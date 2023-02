Scuola: 91 mln per la messa in sicurezza degli edifici scolastici in Sicilia

Tra gli interventi previsti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, previste opere anche a Catania.

Si continua a lavorare con i fondi del PNRR in Sicilia, anche nel mondo della scuola: infatti, grazie agli oltre 91 milioni dedicati sarà possibile realizzare 44 opere di edilizia scolastica in Sicilia entro il 2025. Si tratta di lavori al passo con il “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, a partire dal quale dalla Regione Siciliana al ministero dell’Istruzione, con l’elenco degli interventi coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel dettaglio, saranno previsti alcuni interventi anche nella provincia di Catania: le opere saranno nove in tutto, di cui quattro ad Aci Sant’Antonio, due a Mascalucia, uno a Raddusa, uno a San Gregorio e uno a Paternò. Di seguito, la distribuzione degli interventi nelle altre provincie siciliane:

saranno due gli interventi, uno a Francofonte e l’altro a Lentini; nel Trapanese gli interventi saranno tre, di cui uno a Erice e due a Partanna.

“Il monitoraggio del dipartimento regionale dell’Istruzione ha preso in esame 78 progetti riguardanti le scuole siciliane; 44 di essi presentano i requisiti previsti dal Pnrr e sono cantierabili – ha dichiarato l’assessore regionale dell’Istruzione, Mimmo Turano – Gli interventi riguardano sei province della Sicilia e interessano scuole elementari, medie e istituti comprensivi di pertinenza dei Comuni e istituti superiori delle Città metropolitane”.

I progetti prevederanno opere come la nuova costruzione o dismissione di edifici scolastici, opere di adeguamento o miglioramento sismico con vario indice di rischio, interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza. Infine, tutti i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 15 settembre 2023, avviati entro il 30 novembre 2023 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025, mentre il collaudo finale è previsto entro il 31 marzo 2026.