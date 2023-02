Scossa di terremoto nei pressi di Milo. Alcune scuole sono state evacuate in via precauzionale. Tuttavia, non si registrano danni.

Terremoto di 1.8 magnitudo nei pressi di Milo, ai piedi dell’Etna. Successivamente si è verificata una seconda scossa più forte, con magnitudo 3.2 sempre nella stessa zona, a 2 chilometri dal paese e con un epicentro posto ad una profondità di 8 chilometri.

Tuttavia, non si registrano danni a cose o persone ma alcune scuole sono state evacuate.