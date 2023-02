Amts, annunciato ritorno di alcuni mezzi: erano in revisione

Entro marzo, il 70% dei mezzi dovrebbe tornare in servizio. Le variazioni del Piano di esercizio provvisorio saranno comunicate con cadenza mensile.

I mezzi di trasporto pubblico Amts stanno pian piano tornando in servizio, dopo le revisioni previste per gli stessi mezzi. Entro il mese di aprile tutti i mezzi dovrebbero rientrare.

Le revisioni attuate sono scattate a seguito del controllo di revisione per i mezzi a metano e per fronteggiare il disagio che sarebbe nato i passeggeri abituali dell’azienda pubblica, la stessa Amts ha predisposto un Piano di esercizio provvisorio e ha man mano aggiornato sul rientro dei mezzi, riorganizzando anche le linee cittadine in base agli autobus disponibili.

Le variazioni che lo stesso Piano subirà nelle prossime settimane saranno tutte comunicate con cadenza mensile, fino al ripristino del servizio di tutti i mezzi.

Inoltre, l’Azienda fa sapere che vorrebbe recuperare anche ulteriori mezzi per il rafforzamento delle linee del trasporto pubblico cittadino.