A19 Palermo-Catania, riapre tratto tra Agira e Dittaino: conclusi i lavori

Riaperto dall'Anas un tratto autostradale della A19 Palermo-Catania: rimangono 10,3 km a doppio senso di circolazione.

Ritorna alla normalità la circolazione su un tratto dell’autostrada Palermo-Catania interessato da alcuni lavori. Infatti, secondo quanto comunicato dall’Anas nella giornata del 23 febbraio 2023, è stata chiuso il cantiere presente sulla A19 tra gli svincoli di Agira e Dittaino. Nello specifico, i lavori giunti al termine riguardavano la realizzazione di un muro di contenimento per il consolidamento della scarpata, al km 140,300 nel tratto autostradale che si trova tra Agira e Dittaino.

A tal proposito, a partire da ieri e in seguito alla riapertura, è stato possibile ristabilire la normale circolazione su carreggiate separate nell’area interessata dai lavori sulla Palermo-Catania. Infatti, a causa della presenza del cantiere si era resa necessaria l’introduzione del doppio senso di circolazione per quasi 2 km, a partire dal km 139,200 e fino al km 141,100.

In seguito alla riapertura del tratto tra Agira e Dittaino, l’Anas segnala che al momento sono 10,3 km i tratti a doppio senso di circolazione in essere sull’intero itinerario Palermo-Catania, di lunghezza pari a 198 km. Infine, la società ha spiegato come questo sia uno degli ultimi interventi conclusi dall’inizio dell’anno, che va a sommarsi a quelli dei viadotti “Simeto”, “Alfio”, “Rossi” e “Fichera”.