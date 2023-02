Casting per nuovo film a Catania, si cercano comparse: i requisiti richiesti

Si ricercano sia donne che uomini, ma con specifiche caratteristiche. Di seguito le principali informazioni utili.

Ancora un casting per un film, questa volta con al centro Catania e riservato ai soli residenti nel capoluogo etneo. Si fa riferimento, in particolare, al nuovo film del regista Massimiliano Russo, per cui la Change of (he)art ricerca attualmente comparse. Mentre restano pochi giorni per candidarsi ai casting, occorrerà attendere metà aprile per il via alle riprese, che si svolgeranno proprio nella città dell’Elefante.

Le figure ricercate

Si ricercano, più in generale, soggetti che non abbiano tatuaggi, piercing e capelli colorati. Nello specifico, poi, la Change of (he)art mira a selezionare:

2 donne taglia 42;

5 donne taglia 42-44;

3 donne taglia 44-46;

3 uomini taglia S;

1 uomo taglia S/M;

3 uomini taglia M;

7 uomini taglia L;

2 uomini taglia XL;

2 uomini taglia XXL;

3 uomini taglia XXXL.

Come candidarsi?

Per partecipare, gli interessati sono tenuti ad inviare una mail a casting@changeofheart.it, ma entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Occorrerà indicare i seguenti dati:

nome e cognome;

taglia;

misura scarpe;

Servirà, inoltre, allegare una foto a figura intera. I soli uomini dovranno obbligatoriamente inoltrare una foto a figura intera indossando camicia bianca, pantalone nero o grigio scuro di taglio classico, scarpa nera elegante di taglio classico. Si richiede espressamente di non indossare giacche o cappotti, ma soltanto gli indumenti richiesti.

L’oggetto dell’email il candidato dovrà riportare: casting comparse-nome e cognome del/della candiato/a.