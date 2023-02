Vigili del Fuoco salvano cane nel Catanese: era incastrato tra la rete e il muretto

La notte scorsa i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un cane rimasto intrappolato e con difficoltà respiratorie.

I Vigili del Fuoco di Catania, la notte scorsa a Militello Val di Catania, hanno salvato un cane caduto e rimasto incastrato tra la recinzione di un box ed un muretto. Il cane si chiama faro, un pastore tedesco che rimanendo incastrato aveva anche difficoltà a respirare per il poco spazio in cui era rimasto intrappolato.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto smontare il pannello della recinzione di ferro per poterlo raggiungere e metterlo in salvo. Si tratta, nello specifico, di un cane da ricerca in maceria in “pensione” per raggiunti limiti di età.