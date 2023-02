UNICT – Erasmus+, nuovo bando di mobilità per tirocinio all’estero: i dettagli

Reso pubblico il bando: di seguito le informazioni più utili per gli studenti universitari interessati.

Reso pubblico un bando per l’attribuzione di borse di mobilità per tirocinio all’estero verso Programme Countries agli studenti universitari di tutti i livelli regolarmente iscritti all’Università di Catania per l’A. A. 2022/2023, nell’ambito della programmazione Erasmus+ 2021-2027. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il prossimo 27 marzo 2023.

Secondo quanto previsto dal bando in questione, ciascun studente può effettuare periodi di mobilità della durata minima di 2 mesi (completi e ininterrotti). La durata massima prevista, al contrario, è di 4 mesi.

Agli studenti assegnatari di mobilità viene riservata la possibilità di svolgere tirocini curriculari, tirocini formativi e di orientamento professionale, attività di ricerca e tesi professionalizzanti. Il periodo di tirocinio può svolgersi sotto forma di mobilità fisica e mobilità mista (blended).

Gli interessati sono tenuti ad inviare la domanda telematicamente, tramite il Portale Studenti Smart_Edu.

Si esplicita che il candidato, dopo aver avviato individualmente i contatti con l’ente ospitante, è tenuto ad allegare nell’apposita sezione la lettera di accettazione su carta intestata dell’ente e firmata dal rappresentante legale o suo delegato.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale, disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Catania.