Tragico incidente a Catania: perde la vita dj 35enne

L'incidente è avvenuto nei pressi dello Stadio "Massimino". Oggi i funerali del giovane.

Nella giornata di domenica Salvatore Cantarella, musicista e dj di 35 anni, ha perso la vita in un tragico incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe schiantato con la propria moto contro un muro in via Cifali, nei pressi dello Stadio “Angelo Massimino” di Catania.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio resi pubblici sui social da amici e conoscenti del 35enne, molto conosciuto a Catania e provincia. I funerali si terranno oggi, alle ore 16:00, presso la Chiesa di S. Massimiliano Kolbe di Belsito.