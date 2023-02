Catania, annunciato disservizio idrico: le zone interessate

Annunciato un nuovo disservizio idrico per alcune zone della città di Catania: l'elenco delle vie interessate.

Tramite un annuncio sul proprio sito, la Sidra, azienda che si occupa della gestione del servizio idrico per alcune parti della città di Catania, ha annunciato un disservizio idrico che avverrà prossimamente. Infatti, martedì 21 febbraio, potrebbe mancare l’acqua o verificarsi fenomeni di bassa pressione nelle aree di Catania interessate dal disservizio, il quale sarà causato da lavori di manutenzione agli impianti di produzione.

Nello specifico, l’area interessata dal disservizio sarà quella che rientra all’interno dei seguenti confini:

EST: vie Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia, Calì;

OVEST: vie Sebastiano Catania, Merlino, Torresino, Cosentino Sava, Nuova, S.M. Castaldi, Dell’Oro, Curia, Giuseppe Missori, della Regione;

SUD: via Della Concordia, via SS.M. Assunta;

NORD: Circonvallazione di Catania e precisamente viale O. da Pordenone, viale A. Doria, viale F. Vivaldi, viale A. Usodimare Si aggiunge l’area a monte della circonvallazione di Catania in cui ricadono le vie: Galermo, Santa Rosa da Lima e traverse limitrofe.

Nel suo avviso, la Sidra non fornisce informazioni in merito agli orari del possibile disservizio, ma precisa che la riattivazione del servizio idrico è prevista per la tarda serata.