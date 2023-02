Stasera in TV: “Mission impossible” e “Ti amo in tutte le lingue del mondo”

Stasera in TV: per questo martedì sera previsti diversi bei film. Ecco i titoli consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura! La redazione di LiveUnict indica le migliori proposte del palinsesto televisivo odierno.

Mission Impossible [Canale 20, ore 21:05]: Inspirato al telefilm del 1966, questo film con protagonista Tom Cruise, narra le gesta di una sezione segreta della CIA specializzata in missioni particolarmente pericolose e difficili, appunto missioni impossibili.

Ti amo in tutte le lingue del mondo [Cine 34, ore 21:00]: Famosissima commedia italiana del 2005, con Gilberto che scopre l’infedeltà della moglie ad una festa a sorpresa da lui organizzata. Professore di educazione fisica in un liceo Gilberto sembra rassegnato a una vita senza amore quando all’improvviso incontra Margherita. Gilberto è molto felice ma tutto si complica quando scopre che Margherita è la mamma di Paolina: una sua alunna che ha una cotta tremenda per lui.

Quando l’amore si spezza [ Rai Movie, ore 21:10]: Film thriller in cui John e Laura Taylor vogliono disperatamente un bambino. Dopo aver esaurito tutte le altre opzioni, assumono Anna, una don na apparentemente perfetta per far loro da madre surrogata.