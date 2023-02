Meteo Sicilia, assaggio di primavera per Carnevale: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, per il weekend di Carnevale è previsto un assaggio di primavera: le previsioni del finesettimana.

Meteo Sicilia: il weekend di Carnevale, nonché penultimo per il mese di febbraio lascia intravedere ai siciliani una prima idea di primavera. Infatti, dopo il maltempo che la scorsa settimana ha colpito la Sicilia intera, concentrandosi soprattutto sulla parte orientale dell’Isola, le ultime giornate sono state segnate da sole e temperature in risalita. Ma quali saranno le condizioni metereologiche del weekend? Ecco le previsioni per il finesettimana in Sicilia.

Meteo Sicilia: le previsioni di venerdì 17 e sabato 18

Per quanto riguarda la giornata odierna, nonostante la scaramanzia, le condizioni metereologiche non sembrerebbero affatto preoccupanti. Infatti, in tutta la Sicilia il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso e le temperature oscilleranno tra i 2 gradi di Enna e i 10 gradi di Messina e Palermo, per quanto riguarda le minime, mentre le massime toccheranno persino 17 gradi a Siracusa.

Ma le buone notizie riguardano soprattutto la giornata di domani, quando il sole splenderà sui cieli di tutte le città siciliane. Il weekend si aprirà dunque sabato 18 febbraio con una bella giornata di sole che permetterà a molti di godere del finesettimana di Carnevale anche all’aperto, potendo partecipare agli eventi previsti per la festività.

Meteo Sicilia: le previsioni di domenica 18 e lunedì 20

L’ondata di bel tempo non è destinata a fermarsi neanche per domenica 19 febbraio 2023: infatti, anche nel corso del settimo giorno della settimana in corso sarà possibile approfittare di cieli assolati e temperature massime quasi primaverili. Basti pensare che a Siracusa si sfioreranno i 19 gradi, a Messina 17 gradi e a Palermo e Agrigento la massima sarà di 16 gradi.

Per quanto riguarda la giornata di lunedì, non potrebbe esserci un inizio di settimana migliore, almeno metereologicamente parlando. Infatti, il sole accompagnerà il rientro dal weekend dei siciliani, con temperature che continueranno ad essere alte per le medie stagionali e compenseranno le più rigide temperature minime che oscilleranno tra 1 grado a Caltanissetta e Enna e i 10 gradi di Messina.

Meteo Catania: le previsioni per il weekend di Carnevale

L’ondata di bel tempo che caratterizzerà la Sicilia nel corso del weekend di Carnevale non prevederà l’esclusione di Catania. Infatti, a partire da oggi e fino a lunedì, il sole splenderà sulla città etnea, permettendo ai catanesi di approfittare del tempo libero per trascorrere delle giornate all’aria aperta.

Per quanto riguarda le temperature, le minime di Catania nel weekend non scenderanno mai al di sotto dei 7 gradi, mentre le massime raggiungeranno anche 19 gradi nel corso della giornata di domenica 19 febbraio.

