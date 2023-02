Maltempo, Sicilia nella morsa dell’uragano mediterraneo: i danni registrati

Maltempo Sicilia, registrati diversi danni per le forti mareggiate, le nevicate, il vento e la pioggia incessante.

Nel giro delle ultime 48 ore, il Centro Sud è stato investito dal maltempo. La Sicilia, in particolare, dove è stata diramata l’allerta rossa massima con scuole chiuse per la giornata di ieri e oggi, è stata investita da un uragano mediterraneo che ha portato mareggiate intense lungo le coste orientali, venti forza 9 e temporali incessanti.

Tra ieri e oggi, risultano oltre 200 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per alberi pericolanti, allagamenti provocati dalla pioggia battente e dissesti statici registrati nei Comuni di Catania, Caltagirone, Biancavilla, Misterbianco, Riposto, Acireale, Castiglione di Sicilia e Trecastagni. Nello specifico, le squadre operative sono entrate in azione per un incidente stradale sull’autostrada Catania-Messina, nella tratta tra Acireale e Catania, dove un’auto è andata fuoristrada a seguito di un tamponamento. Un altro fra i tanti interventi ha inoltre riguardato il crollo di parte della celebre “Mannara” del Commissario Montalbano, ovvero la ciminiera della Fornace Penna di Sampieri, importante monumento di archeologia industriale.

Complici dei disagi anche le forti mareggiate lungo la costa ionica e le intense nevicate che si sono abbattute sulla province etnee e nel ragusano. A causa dell’abbondante neve caduta a Tarderia, frazione del Comune etneo di Pedara, otto persone rimaste isolate sono state soccorse dai Militari della stazione Soccorso alpino di Nicolosi e condotte a Pedara. Ben cinque le famiglie evacuate rimaste senza energia elettrica che, come ha dichiarato il primo cittadino, Salvo Cristaudo “Sono al freddo da ieri sera senza riscaldamento ed energia elettrica per un guasto nella zona, dove ci sono 60 centimetri di neve. Sono in ipotermia, stiamo andando a recuperali”.

Come la zona di Pedara, altri diversi comuni in queste ultime ore hanno riportato diversi blackout.