Meteo Sicilia, arriva la primavera: temperature fino a 20 gradi nel weekend

Meteo Sicilia: ultimo weekend di febbraio che vede temperature a tratti miti e primaverili. Ecco le previsioni.

Meteo Sicilia: accantonato il mal tempo e il freddo per questo ultimo weekend di febbraio che vede temperature che toccheranno anche i 20 gradi in alcune zone dell’Isola. Primi assaggi di primavera, dunque, per la Sicilia che si appresta ad accogliere giornate soleggiate con temperature che si manterranno simili anche per la settimana entrante, secondo quanto previsto da ilMeteo.it.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi

Le previsioni di oggi, venerdì 24 febbraio, vedono temperature massime sopra la media del mese più corto dell’anno e nessuna precipitazione. Le province con le temperature più alte saranno quelle di Agrigento e Palermo che toccheranno i 20 gradi con le minime che si aggireranno dagli 8 agli 11 gradi. Qualche nuvola nelle province di Siracusa e Trapani ma senza destare preoccupazioni e con temperature massime rispettivamente di 19 e 18 gradi.

Città con temperature più basse Enna e Caltanissetta con le massime rispettivamente di 16 e 17 gradi mentre le minime presentano uno sbalzo significativo crollando rispettivamente a 2 e 4 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di sabato 25 febbraio

Sulla stessa linea delle previsioni di oggi il tempo di sabato 25 febbraio, con qualche nuvola in più. In tutte le province sono, infatti, previste nubi sparse che non dovrebbero però portare ad eventuali precipitazioni. Le temperature massime saranno tutte dai 15 gradi in su tranne Enna con 14 gradi che resta sempre la provincia più fredda dell’Isola con la minima di 5 gradi. Venti più forti rispetto alla giornata di oggi, specialmente nelle zone del messinese e dell’ennese.

Meteo Sicilia: le previsioni di domenica 26 febbraio

Stessa tendenza anche per l’ultimo giorno del weekend, domenica 26 febbraio. Nessuna precipitazione prevista nell’Isola ma sempre nubi sparse. La città più calda rimane Siracusa con la temperatura massima di 20 gradi e la minima di 8.

Temperature quasi primaverili anche nel messinese con la massima di 18 gradi, ma con cielo coperto al mattino. La temperatura minima toccherà 12 gradi. Anche nella giornata di domenica venti moderati in tutta l’Isola.

Le previsioni per Catania

Anche a Catania meteo in tendenza con il resto della Sicilia. Oggi, venerdì 24 febbraio, la temperatura massima arriverà a 20 gradi, con cielo poco nuvoloso e venti moderati.

Nella giornata di domani, sabato 25 febbraio, situazione quasi identica ma con deboli precipitazioni dalle 15 alle 16. Nuvole che si dilegueranno già a partire dalle ore 18 e temperature che si manterranno sempre gradevoli.

Domenica 26 febbraio precipitazioni assenti ma con molte nuvole, specialmente nelle ore del primo pomeriggio, dalle 13 alle 16. Temperature che, tuttavia, non ne risentiranno, mantenendosi in linea con quanto previsto in questi giorni.