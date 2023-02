Meteo Sicilia, in arrivo giornate soleggiate: le previsioni

Dopo giorni caratterizzati dall'uragano mediterraneo, la sicilia si appresta ad abbracciare nuovamente le giornate soleggiate. Di seguito le previsioni Meteo Sicilia.

Meteo Sicilia, dopo giorni di maltempo nella maggior parte dell’Isola a causa dell’uragano mediterraneo che col suo passaggio ha portato forti venti, neve ed intense piogge, la Sicilia si appresta ad abbracciare nuovamente quel cielo soleggiato che la contraddistingue, rispettando le temperature stagionali basse ed umide. Di seguito ecco quali sono le temperature e le previsioni meteo per le giornate di oggi, domani e dopodomani in Sicilia.

Meteo Sicilia: lunedì 13 febbraio

Per la giornata di oggi l’intera Isola sicula sarà colpita da infiltrazioni umide che causeranno cieli prevalentemente nuvolosi, ma senza fenomeni di pioggia. Tuttavia la giornata sarà caratterizzata dal ritorno del sole soprattutto nel Trapanese e nel Palermitano. Le due province avranno le temperature più alte, rispettivamente una minima di 9°C ed una temperatura massima di 15°C. Discorso diverso per le città di Enna, Ragusa e Caltanissetta che avranno a che fare con cielo nuvoloso e temperature basse, la provincia di Enna si vedrà con una temperatura minima di 1°C, mentre Ragusa e Caltanissetta 4°C.

Meteo Sicilia: martedì 14 febbraio e mercoledì 15 febbraio

Il meteo Sicilia per la giornata di San Valentino non sarà affatto preoccupante, anzi: in tutta l’Isola risponderà presente all’appello un cielo soleggiato e poco nuvoloso in tutte le province siciliane. Per quanto riguarda le temperature, continueranno ad essere fredde e umide. Trapani e Palermo continueranno ad essere le città più calde rispetto alle altre province, discorso uguale per la provincia di Siracusa che avrà una temperatura minima di 7°C ed una massima di 17°C. Caltanissetta e Ragusa ancora alle prese con le temperature più fredde.

Il meteo Sicilia per mercoledì 15 febbraio prevede cieli prevalentemente soleggiati, con poche nubi nelle province di Messina e Caltanissetta. Tuttavia sarà una giornata molto freddolosa per diverse città, per esempio Agrigento dovrà affrontare una temperatura minima di 4°C, Siracusa 3°C e Ragusa 0°C.

Meteo Sicilia: le previsioni meteo per Catania

In questo lunedì 13 febbraio la giornata a Catania è prevalentemente caratterizzata da sole e poche nubi, temperature che oscilleranno tra i 10°C ed i 15°C. Per domani, 14 febbraio, giornata degli innamorati la provincia catanese avrà un cielo sereno con temperatura minima di 9°C e una massima di 16°C. La situazione sarà pressoché uguale per mecoledì 15 febbraio, cielo sereno, poche nubi, ma la giornata sarà leggermente più fredda a causa di un temperatura minima di 6°C.