Incidente a Catania, tre mezzi coinvolti: lunghe code in tangenziale

Un incidente si è verificato sulla Tangenziale di Catania: sono tre i mezzi coinvolti e si segnalano lunghe code.

Un nuovo incidente si è verificato sulle strade di Catania: il sinistro è avvenuto nel corso della tarda mattinata sulla tangenziale di Catania, provocando lunghe code. In particolare, l’incidente vedrebbe coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda e due mezzi pesanti, che avrebbero impattato tra loro intorno alle ore 11:00 di questa mattina.

In seguito al sinistro, avvenuto all’altezza tra Misterbianco e San Giovanni Galermo, si segnalano lunghe code e traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per poter accertare le dinamiche dell’incidente. Nessuna informazione certa riguardo le persone coinvolte nell’impatto.

In aggiornamento…