Sequestrate più di due tonnellate di novellame: erano in viaggio verso la Sicilia

La Guardia costiera di Reggio Calabria, attraverso un'operazione ha sequestrato oltre 2 tonnellate del prodotto ittico, i conducenti hanno ricevuto inoltre delle pesanti sanzioni.

Sono state sequestrate oltre due tonnellate di novellame di sarda da parte della Guardia costiera di Reggio Calabria, nell’ambito di un operazione della polizia marittima per gli imbarchi dalla Sicilia a Villa San Giovanni.

La raccolta del suddetto prodotto è vietata, secondo le norme istituzionali e comunitarie, nonostante ciò il prodotto è stato nascosto dentro un furgone e in tre autovetture già pronte per sbarcare in Sicilia. I militari della Guardia costiera dopo aver constatato la presenza del novellame dentro i contenitori di polistirolo e con il supporto del Commissariato della Polizia di Stato e dei carabinieri, hanno scortato i mezzi fino all’ufficio marittimo di Villa San Giovanni, dove sono state controllate tutte le autovetture.

Il carico ritrovato all’interno delle automobili è stato sequestrato, inoltre i conducenti hanno ricevuto una pesante sanzione di circa 100 mila euro, uno di loro addirittura non risultava munito di patente e dunque ha ricevuto una sanzione amministrativa con il fermo del mezzo. Dopo i controlli da parte dell’Asp di Reggio Calabria, tutto il prodotto ittico è stato donato agli istituti caritatevoli per il consumo nelle mense.