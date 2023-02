Catania, uomo minaccia di morte ex moglie: figlia riesce ad evitare tragedia

47enne pregiudicato minaccia di morte l'ex moglie, tragedia che però viene sventata dalla figlia che non si trovava in casa durante l'accaduto. Le forze dell'ordine ne hanno confermato l'arresto.

I Carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un 47enne pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori ed estorsione. Tuttavia una pattuglia di forze dell’ordine è intervenuta dopo essere stata bloccata in strada da una ragazza su uno scooter, la giovane ha chiesto aiuto per la propria madre e tre delle sue sorelle che erano state aggredite e chiuse in casa dal padre. I carabinieri sono riusciti ad entrare nell’abitazione grazie alle chiavi della giovane ragazza.

I carabinieri hanno accertato il fatto che il 47enne è stato già arrestato in passato per maltrattamenti in famiglia. Dopo un lieve periodo di tregua, l’uomo tempestava di minacce l’ex moglie e si presentava in casa cercando di entrarvi. L’uomo a causa della perdita del lavoro chiedeva 50 euro al giorno alla propria ex moglie, al rifiuto della stessa l’uomo avrebbe chiuso la porta d’ingresso nascondendo le chiavi e lanciato degli utensili di cucina contro la donna. Nel frattempo la figlia minore avrebbe telefonato alla zia materna chiedendo aiuto, alla sua presenza il 47enne avrebbe preso un coltello minacciando di uccidere l’ex moglie e di dare fuoco alla casa.

Durante lo stato confusionale, la figlia minore avrebbe telefonato alla sorella che si trovava fuori casa che a sua volta ha richiesto l’aiuto dei Carabinieri presenti in zona. I carabinieri hanno infine arrestato l’uomo e l’autorità giudiziaria ne ha confermato l’arresto.