Concorso Carabinieri 2023, si cercano diplomati: il bando

Concorso Carabinieri 2023, online il bando rivolto ai diplomati: requisit e come fare domanda.

Concorso Carabinieri 2023: per tutti coloro che aspirano ad entrare a far parte del Corpo delle Forze Armate, il Ministero della Difesa ha reso noto il bando per l’ammissione al corso triennale 2023/26. Ecco a chi si rivolge il nuovo concorso e quali sono i requisiti per poter inoltrare la domanda.

Concorso Carabinieri 2023: i requisiti

Il bando per entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri è aperto anche ai civili e prevede una disponibilità di 816 posti (163 dei quali riservati) rivolti ad allievi Marescialli diplomati e diplomandi. Per poter inoltrare la propria candidatura occorre però prendere nota dei requisiti di ammissione consultando il bando pertinente. Ecco alcuni dei principali requisiti rivolti sia ai Militari dell’Arma sia agli aspiranti civili.

Militari dell’Arma dei Carabinieri e Allievi Carabinieri

Di seguito i requisit richiesti per i militari dell’Arma dei Carabinieri:

Essere idonei al servizio militare;

Aver conseguito un diploma o essere in procinto di conseguirlo entro il termine dell’anno scolastico 2022/2023;

o essere in procinto di conseguirlo entro il termine dell’anno scolastico 2022/2023; Non aver superato i 30 anni di età;

di età; Non aver riportato condanne.

Civili

Di seguito i requisit richiesti per i civili:

Essere in possesso di un’ età non inferiore a 17 anni compiuti e non superiore a 26 anni (per coloro che hanno già prestato servizio militare per un periodo non inferiore alla ferma obbligatoria, l’età non deve superare i 28 anni );

compiuti (per coloro che hanno già prestato servizio militare per un periodo non inferiore alla ferma obbligatoria, l’età non deve superare i ); Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne e procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

Essere in possesso di una condotta incensurabile;

Aver conseguito un diploma o essere in procinto di conseguirlo entro il termine dell’anno scolastico 2022/2023.

Posti riservati

In merito ai 163 posti di riserva, questi sono rivolti alle seguenti categorie:

Coniuge, figli o parenti in linea collaterale di secondo grado superstiti del personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

in linea collaterale di secondo grado superstiti in servizio e per causa di servizio; Diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;

dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; Assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano.

Modalità d’esame

Il concorso Carabinieri 2023 prevede un esame di ammissione così articolato nelle seguenti prove:

Prova preliminare;

Prova scritta di conoscenza della lingua italiana;

Prove di efficienza fisica;

Accertamenti psico-fisici;

Accertamenti attitudinali;

Prova orale;

Prova di lingua inglese (facoltativa).

Concorso Carabinieri 2023: scadenza

Per poter partecipare al suddetto concorso, bisognerà inoltrare la propria candidatura esclusivamente in modalità telematica tramite SPID, dopo aver preso visione del bando online, alla sezione “Carabinieri Concorsi” del portale dell’Arma dei Carabinieri, entro e non oltre sabato 11 marzo 2023.