Stasera in TV: ”Harry Potter e l’Ordine della Fenice” e ”Sanremo”

Stasera in TV: sono diversi i titoli per questo giovedì sera, ecco alcuni di quelli più consigliati dalla redazione di LiveUnict.

Harry Potter e l’Ordine della Fenice [Italia Uno, ore 21.20]: Il genere fantasy più amato di sempre, che racconta il quinto anno ad Hogwarts per i giovani maghi Harry, Hermione e Ron. Dopo il ritorno di Voldemort, nessun membro del Ministero della Magia vuole crederci. Harry, sopravvissuto con il cugino Dudley all’attacco di due Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano. Durante il processo al ragazzo, Silente riesce abilmente a farlo reintegrare. Tuttavia, utilizzando i suoi poteri, il ministro Caramell fa Rimuovere Silente dalla sua carica di presidenza di Hogwarts e questa volta Harry dovrà cavarsela da solo.

Seven sisters [Rai Movie, ore 21.10]: Film che racchiude in sè drammaticità e fantascienza, in un futuro tetro, in cui la sovrappopolazione obbliga il governo a misure estreme. Il piano di Nicolette Cayman prevede di obbligare le famiglie ad avere un solo figlio: fratelli e sorelle saranno ibernati in attesa di tempi migliori. Ma Terrence riesce ad aggirare i controlli del Child Allocation Bureau, facendo assumere alle sue sette nipotine gemelle la medesima identità. Ognuna si chiamerà come un giorno della settimana e in quello stesso giorno potrà uscire di casa. Per il mondo le sette sorelle corrispondono a un’unica persona: Karen Settman.

Il viaggio di Funny [La 5, ore 21.10]: Film drammatico del 2016, basato sulla vera storia di Fanny Ben-Ami, una ragazzina ebrea che nel 1943, durante l’occupazione tedesca in Francia, viene mandata insieme alle due sorelle in una colonia in montagna. Un viaggio emozionante sull’amicizia e la liberta’ raccontato attraverso gli occhi dei bambini.

73esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo [Rai 1, ore 20:40]: Terza serata del 73esimo Festival di Sanremo. Questa sera canteranno tutti i 28 partecipanti alla gara e tra gli ospiti ci saranno Sangiovanni, Annalisa, i Maneskin e Peppino Di Capri.