Sanremo 2023: è tutto pronto per la terza serata del Festival della Canzone Italiana giunto alla sua 73esima edizione. Nella serata di oggi, 9 febbraio 2023, il cui inizio è previsto alle ore 20:40 circa su Rai Uno, si esibiranno tutti i 28 cantanti in gara. Sarà quindi l’occasione per risentire tutte le canzoni in gara per l’edizione 2023 di Sanremo.

Oltre a Gianni Morandi, ad affiancare Amadeus nella conduzione della serata ci sarà la pallavolista italiana Paola Egonu. Inoltre, non mancheranno gli ospiti: si festeggerà la carriera di Peppino Di Capri, e torneranno sul palco dell’Ariston i Maneskin. Inoltre, canteranno questa sera anche Gué, Annalisa e Sangiovanni, il quale si esibirà in coppia con Gianni Morandi.

Sanremo 2023: la scaletta della terza serata

