Stasera in TV: in onda “Sanremo” e “Frankenstein Junior”

Troppo freddo per raggiungere un Cinema Catania? Nessuna paura, anche il piccolo schermo questa sera offre un palinsesto molto interessante.

Sanremo 2023 [Rai 1, ore 20:40]: Amadeus dall’Ariston conduce il 73esimo Festival di Sanremo.

The Wolf of Wall Street [RaiMovie, ore 21:10]: Jordan è un broker che nella New Work degli anni 80′ è in grado di guadagnare migliaia di dollari e a spenderli in droga e varie futilità.

Frankenstein Junior [Nove, ore 21:25]: Parodia dell’omonimo romanzo, Von Frankenstein lascia a suo nipote l’eredità tutte le sue ricerche quest’ultimo decide di partire verso il castello dello zio e inizierà così i suoi esperimenti.

Compromessi sposi [Canale5, ore 21:20]: Diego e Gaetano sono due imprenditori che diventeranno presto consuoceri, tuttavia i due non si vogliono bene e faranno di tutto per evitare il matrimonio tra i loro figli.