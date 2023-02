Mutui under 36: agevolazioni e come funziona

Mutui under 36, prologati dalla nuova Legge di §Bilancio voluta dal Governo, ecco cos'è, come funziona e quali sono i requisti per ottenerlo.

Mutui under 36, attraverso il decreto sostegni bis sarà possibile usufruire di alcuni mutui agevolati, si tratta di un sostegno dato dallo Stato che vuole diventare garante degli under 36 per l’acquisto di una casa o della ristrutturazione, ecco nel dettaglio di cosa si tratta e i vari requisiti per ottenerlo.

Mutui under 36: le agevolazioni

La misura inizialmente era stata prevista fino al 31 dicembre 2022, ma questa misura di supporto verso i giovani è stata prorogata con la nuova Legge di Bilancio voluta dal Governo Meloni. Quindi gli under 36 intenzionati ad acquistare la loro prima casa con un mutuo potranno contare anche sull’intervento dello Stato che garantisce la copertura all’80% della quota capitale, che è relativa al finanziamento concesso all’istituto di credito, la garanzia arriva da parte della Consap, ovvero la concessionaria assicurativa dello Stato.

Ma questo non è l’unico sostegno infatti oltre al contributo economico è presente l’esenzione delle imposte di registro sia per quanto concerne l’ipotecaria e sia quella catastale, e nel caso in cui la compravendita dello stesso immobile dovesse essere soggetta a IVA in quanto ottenuta direttamente da parte del costruttore, viene dato un credito d’imposta che è uguale all’ammontare del tributo corrisposto all’acquisto.

Inoltre con il decreto sostegni bis, chi ha meno di 36 anni ha l’esenzione dell’imposta sostitutiva per i finanziamenti che riguardano: costruzione o la ristrutturazione della casa e l’acquisto di immobili adibiti ad uso abitativo, queste agevolazioni sono valide dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023, ma per ottenere queste agevolazioni bisogna possedere vari requisiti.

Mutui under 36: i requisiti per ottenere l’agevolazione

Per ottenere l’aiuto dello Stato il mutuo ipotecario non deve superare la cifra di 250mila euro, i richiedenti inoltre non devono ancora aver compiuto 36 anni, tuttavia l’agevolazione è valida anche per coppie con almeno uno dei due componenti sotto i 35 anni. Inoltre si deve disporre di un reddito inferiore ai 40mila euro annui.

Inoltre è essenziale ricordare che non si può essere proprietari di nessun altro immobile a uso abitativo, fanno eccezione: le abitazioni ottenute a seguito dell’apertura di un’eredità, anche quando risultano essere in comunione con gli eredi. Ma sono compresi tra gli immobili esclusi anche quelli in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Mutui under 36: come devono essere gli immobili

L’agevolazione sui mutui per gli under 36 viene concessa solo se l’abitazione è situata nel comune di residenza, in mancanza di tale requisito i diretti interessati devono mettersi in regola entro 18 mesi dall’acquisto, inoltre l’immobile non deve avere caratteristiche di lusso e deve trovarsi nel territorio nazionale, il contributo salta se si appartiene alle seguenti categorie catastali:

A1 – abitazioni di tipo signorile;

A8 – ville;

A9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Infine si ricorda che i beneficiari del contributo possono acquistare le pertinenze o assieme alla abitazione principale o attraverso l’atto separato, ma in questo caso l’operazione deve essere portata al termine entro il periodo di validità dell’agevolazione statale e nel rispetto dei requisiti.