Madame in tour nel 2023: due date in Sicilia

Madame, attualmente al Festival di Sanremo, si esibirà in concerto in Sicilia nell'occasione del suo tour estivo. Di seguito le date.

La giovane cantautrice Madame, ora a Sanremo 2023 con il brano “Il bene nel male”, ha lanciato le date del suo tour estivo, organizzato da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

La ragazza si era presentata per la prima volta a Sanremo 2021, esibendosi con il suo brano “Voce” e classificandosi così ottava nella classifica finale del Festival. Spicca in particolare il suo talento: in quell’occasione ha infatti vinto il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo.

Durante il tour 2023, l’artista si esibirà anche in Sicilia, in due date: il 24 agosto a Palermo presso il Teatro di Verdura (nell’ambito della rassegna Estate al Verdura 2023); mentre il 25 agosto invece sarà a Taormina nel Teatro antico, nell’ambito della rassegna Sotto il Vulcano Fest 2023.

I biglietti sono già disponibili in prevendita da sabato 3 febbraio su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti abituali.