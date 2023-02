Max Pezzali raddoppia la data a Catania. Infatti, dopo il sold out della prima il cantante ha deciso di replicare il live.

Arriva seconda data a Catania per il tour di Max Pezzali: la prima è già sold out. Alla data del 5 maggio si aggiungerà quella del 6 maggio 2023. I due live sono in programma al PalaCatania.

l tour si chiama Max30, vedrà l’artista esibirsi da marzo nei palazzetti di tutta Italia. I biglietti delle nuove date sono in vendita online su vivoconcerti.com da martedì 7 febbraio 2023, alle ore 16, e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 12 febbraio 2023 alle ore 11.