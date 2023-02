AMTS Catania, variazioni di percorso per rimozione della cera: la nota

La nota azienda di trasporti annuncia delle variazioni di percorso per la giornata di oggi, per via delle operazioni di rimozione della cera.

Previste già per oggi, 6 febbraio, le operazioni di rimozione della cera, necessarie dopo i festeggiamenti agatini. Tramite una nota ufficiale, l’AMTS Catania Spa informa che da oggi e fino alla fine dei lavori, i percorsi dei bus subiranno variazioni.

L’azienda inoltre rende noto che, fino al completamento della processione, dunque al rientro del Fercolo in Cattedrale, vigeranno i percorsi programmati per la giornata del 5 febbraio.

Di seguito le variazioni di percorso previste da oggi e fino al completamento delle operazioni di rimozione della cera.