Meteo Sicilia, in arrivo freddo in tutta l’Isola: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia, le temperature invernali rispondono all'appello. Freddo e vento che non lasceranno l'isola: di seguito tutte le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: il freddo non sembra mancare all’appello nuovamente in Sicilia, di conseguenza le basse temperature si faranno sentire sempre di più. Già nelle giornate di oggi ad Enna, Ragusa e Caltanissetta si prevedono temperature vicine allo 0°C . Nonostante il freddo non stenti a placarsi, saremo in grado di avere un cielo particolarmente soleggiato e poco nuvoloso: di seguito le previsioni per il weekend.

Meteo Sicilia: Previsioni per venerdì 3 febbraio

Per il meteo Sicilia, nella giornata di oggi venerdì 3 febbraio, sono previste temperature molto fredde in tutta l’isola: per esempio, ad Enna, è prevista una temperatura minima di 0°C ed una massima di 10°C. Vento e freddo anche per quanto riguarda Caltanissetta e Ragusa, rispettivamente con minime di 2°C e 3°C, con massime di 13°C per entrambe le città. Dovranno affrontare temperature invernali anche Palermo, Trapani e Siracusa: il capoluogo siciliano avrà una minima di 10 °C e massima di 14 °C, Trapani e Siracusa con temperature leggermente più basse rispettivamente tra i 6 °C ed i 14 °C.

Meteo Sicilia: sabato 4 e domenica 5 febbraio

Per il weekend il meteo Sicilia prevede cielo prevalentemente soleggiato in tutta l’isola, ma con le solite temperature stagionali che non si fermeranno: i cieli di Palermo, Trapani ed Enna saranno leggermente nuvolosi e con temperature minime che oscilleranno rispettivamente tra i 3 °C ed i 9 °C, mentre Agrigento e Caltanissetta avranno un cielo prettamente soleggiato e con temperature leggermente più alte, massime che arriveranno anche ai 15°C .

Meteo Sant’Agata: le previsioni meteo per le feste agatine

Temperature in lieve aumento durante la festa che celebra la patrona di Catania, durante la giornata di oggi avremo un cielo soleggiato e con percentuali di pioggia molto basse. Le temperature avranno una minima di 8°C ed una massima di 17 °C.

Il meteo Sicilia prevede per la giornata di domani, sabato 4 febbraio, una giornata soleggiata e temperature simili al giorno precedente, minima di 8 °C e massima di 18 °C. Infine, per l’ultimo giorno della celebrazione della festa di Sant’Agata, la città di Catania ed i suoi cittadini avranno a che fare con un meteo sereno, ma con minima di 4°C e massima di 11 °C.