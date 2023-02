Catania, due colpi di pistola in piazza Stesicoro: al via le indagini

Sparati in pieno centro a Catania due colpi di pistola: sono in corso le indagini per trovare i responsabili.

Due colpi di pistola sono stati sparati nel pomeriggio del 31 gennaio in piazza Stesicoro, in pieno centro della città di Catania.Le persone coinvolte sarebbero due: avrebbero sparato mentre si trovavano a bordo di un motociclo, fatto che avrebbe permesso loro di allontanarsi dal luogo in pochi secondi.

La questura di Catania sta indagando sul caso, confermando che si tratterebbe di proiettili a salve esplosi verso l’alto, forse a scopo dimostrativo. Sono inoltre in corso approfondimenti per individuare le identità dei responsabili dell’episodio, avvenuto a ridosso dei festeggiamenti agatini che attireranno nel centro storico della città migliaia di persone.