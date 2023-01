Catania: firmato il contratto per effettuare i lavori al molo di Levante. Tuttavia, nel complesso i lavori dureranno 900 giorni.

Ieri è stato firmato tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e l’Ati costituita da Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl, Cosedil SpA e Ecc SpA, il contratto per i lavori di rifacimento del molo di levante al porto di Catania.

Si stima che i lavori dureranno circa 900 giorni per un valore di 75 milioni di euro. Dunque, i lavori permetteranno la messa in sicurezza del molo per permettere ai cittadini di ammirare il nostro mare e passeggiare lungo tutto il tragitto.