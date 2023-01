UNICT – Corsi singoli A.A. 2022/23: iscrizioni aperte per il secondo semestre

UNICT: sono aperte le iscrizioni per i corsi singoli per gli insegnamenti del secondo semestre. Ecco cosa sapere sulle scadenze, i costi e le procedure da seguire.

Sul sito dell’Università degli Studi di Catania, si riferisce dell’apertura delle iscrizioni ai corsi singoli per gli insegnamenti del secondo semestre.

La scadenza per l’iscrizione è fissata al 3 marzo 2023, mentre sarà possibile procedere con il pagamento del contributo fino al 17 marzo.

Cosa sono i corsi singoli?

L’iscrizione ai corsi singoli è un’opportunità riservata a quanti, anche per motivi culturali o professionali, vogliono seguire degli insegnamenti universitari senza essere iscritti ad un corso di studi.

Gli iscritti potranno, così, seguire le lezioni delle discipline scelte, dare gli esami e ottenere l’attestazione. Si esplicita, inoltre, che i crediti acquisiti possono essere riconosciuti in caso di futura immatricolazione presso l’ateneo catanese.

I corsi singoli: la scelta

Si può scegliere tra quasi tutti gli insegnamenti dell’Ateneo: un’eccezione, di fatto, è rappresentata dai corsi di studio a numero programmato nazionale. Si fa riferimento a:

Medicina e Chirurgia;

Odontoiatria e Protesi dentaria;

Architettura;

Ingegneria edile e Architettura;

Professioni sanitarie.

Gli interessati, ad ogni modo, possono optare per insegnamenti per un massimo di 40 crediti e, comunque, per non più di 5 di insegnamenti per anno.

In merito agli insegnamenti dei corsi a numero programmato locale, non si escludono limiti per il numero di studenti ammissibili.

L’accesso ai corsi di studio a numero non programmato, invece, potrebbe prevedere modalità particolari, sulla scorta di eventuali esigenze didattiche o strutturali.

Come iscriversi?

Per iscriversi ai corsi singoli risulterà necessario compilare la domanda online sul Portale studenti Smart-Edu, selezionandola voce del menùImmatricolazioni e test d’ingresso > Corsi singoli, per poi scegliere gli insegnamenti desiderati.

Bisognerà attendere l’approvazione del referente di Dipartimento per effettuare il pagamento del contributo dovuto, che sarà visibile nella sezione Tasse e contributi > Pagamenti del Portale studenti.

I costi

Il costo dei corsi singoli è calcolato sulla base del numero dei crediti, per un massimo di 30 euro per credito (minimo 5 euro).

Chiunque voglia usufruire della riduzione del contributo in funzione dell’ISEE, è tenuto ad indicare, contestualmente all’iscrizione online, il valore dell’ISEE per le prestazioni per il diritto universitario.

Esentati dal pagamenti studenti con invalidità pari o superiore al 66%. Per i cittadini comunitari ed extra comunitari non residenti in Italia, infine, il costo dei corsi singoli è pari a 10 euro per credito.