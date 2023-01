Stasera in TV: in onda “Meraviglie – Stelle d’Europa” con Alberto Angela

Stasera in TV: protagonista del piccolo schermo Alberto Angela, e non solo. Grandi film attendono gli interessati.

Se il freddo impedisce di muoversi da casa, è sempre possibile trascorrere una tranquilla serata in compagnia di un buon film, e non solo. Di seguito le migliori proposte del palinsesto televisivo odierno.

Meraviglie – Stelle d’Europa [Rai 1, ore 21:25]: Alberto Angela torna con una nuova serie che varca i confini italiani per scoprire i siti Unesco nel mondo. Ma c’è sempre spazio per un po’ di Penisola: in questa puntata tappa a Palermo.

Mamma ho riperso l’aereo [Italia 1, ore 21: 20]: la famiglia McCallister è pronta per le vacanze di Natale in Florida, ma all’aeroporto il piccolo Kevin sbaglia volo: New York lo aspetta.

Com’è bello far l’amore [Cine 34, ore 21:00]: commedia con Fabio De Luigi e Claudia Gerini. Una coppia perde l’intimità ma un amico di lei, di professione pornodivo, cambierà le carte in tavola.