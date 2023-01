Stasera in TV: in onda “Cenerentola” e “I Goonies”

Giovedì sera noioso? Nessuna paura, la Redazione di LiveUniCT vi consiglia film e programmi da non perdere per nessuna ragione stasera in TV.

Troppo complicato raggiungere un cinema Catania? Nessuna paura anche questa sera il piccolo schermo offre un palinsesto televisivo molto interessante.

Cenerentola [Rai 1, ore 21:25]: Ella è una bambina che vive felice fino alla morte della madre, da li in poi Ella dovrà vedersela con la malvagia matrigna e le sorellastre che la costringono ad occuparsi sempre delle faccende domestiche, ma la ragazza non perderà mai le speranze.

A Natale mi sposo [Canale5, ore 21:20]: Gustavo gestisce una piccola trattoria di famiglia, ma sono di diventare un grande chef, e grazie al figlio Fabio riesce a diventare il cuoco per un matrimonio da sogno, solo che Fabio è innamorato della donna che dovrebbe sposarsi.

Blade Runner 2049 [Rai Movie, ore 21:10]: L’agente K scopre un segreto andato perduto nel tempo e che potrebbe far cambiare tutto, così si mette alla ricerca di Rick Deckard scomparso misteriosamente molto tempo fa.

I Goonies [Twentyseven, ore 21:10]: Un gruppo di ragazzi trova una vecchia mappa del tesoro, e si mettono alla ricerca di quest’ultimo per salvare il loro quartiere.