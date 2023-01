UNICT – Premio 2022/23 per tesi di laurea in Medicina di genere: i dettagli

Aperte le candidature per il Premio per tesi di laurea in Medicina di genere: di seguito destinatari e scadenze.

Anche quest’anno l’Università degli Studi di Catania ha bandito il Premio per tesi di laurea in Medicina di genere. Sono già aperte le candidature. Di seguito i dettagli in merito a questa terza edizione, per l’Anno Accademico 2022/23.

I destinatari

Il concorso è aperto a chi ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia a partire dal mese di ottobre 2021, con votazione pari a 110 su 110 e lode e con segnalazione per il premio da parte della Commissione di laurea, in seguito alla discussione di una tesi di laurea di tipo sperimentale su argomenti di Medicina di genere.

Entro quando candidarsi

Si esplicita che gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione entro il 31 gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura del bando in formato integrale, consultabile sul sito dell’Università di Catania.