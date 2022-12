Etna, escursionista ferita: richiesto l’intervento del soccorso alpino

La ragazza si trovava in compagnia della sorella quando si è infortunata alla gamba destra: fondamentale l'intervento dei soccorsi per aiutare la giovane.

Lo scorso pomeriggio sono stati chiamati i tecnici del soccorso alpino e speleologico Siciliano oltre che i militari del Sagf della Guardia di Finanza, sono intervenuti per aiutare un’escursionista infortunata nella zona nord dell’Etna.

La ragazza si trovava in compagnia della sorella e, durante il sentiero, è caduta facendosi male alla gamba destra e questo non le ha permesso di seguire il percorso del ritorno. Le due donne hanno lanciato l’allarme fornendo ad un’operatore del 112 il recapito telefonico e la loro posizione. Con questi dati, le squadre di soccorso si sono messe in contatto con loro, hanno raggiunto le ragazze ed eseguito le cure necessarie.

La ragazza è stata portata in barella fino al piazzale del Rifugio Citelli, per poi essere affidata al 118.