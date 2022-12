“Botti” illegali in auto e in casa: fermati un 30enne e un 20enne

Con l'operazione "Buon Natale Sicuro", i Carabinieri del Comando di Catania hanno denunciato un 30enne pregiudicato e un 20enne per detenzione illegale di materiale esplodente.

Denunciati un 31enne pregiudicato di Trecastagni e un 20enne per il reato di detenzione illegale di materiale esplodente.

I militari dell’Arma, nell’ambito dell’operazione Buon Natale Sicuro, hanno intensificato i controlli nel centro cittadino e nelle periferie circostanti per contrastare la vendita illegale e l’utilizzo di fuochi d’artificio. Durante i controlli effettuati su strada, i carabinieri hanno fermato il 31enne a bordo di una Fiat Panda nei pressi di via A. Diaz. Dentro l’abitacolo c’era una grande quantità di esplosivi.

Denunciato anche un 20enne: infatti durante un’operazione, i carabinieri all’interno dell’abitazione del giovane hanno recuperato due fuochi d’artificio illeciti, di peso pari a mezzo chilo. Il materiale esplodente è stato messo a sequestro, per poi essere successivamente distrutto dagli artificieri delle forze dell’ordine.

Anche per i prossimi giorni, le attività di controllo continueranno per garantire sicurezza per i festeggiamenti del nuovo anno.