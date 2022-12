Assunzioni assistenti di volo: Crewlink cerca personale anche in Sicilia

Crewlink assume: perché non provare a presentarsi alle selezioni che si terranno a Catania e a Palermo? Ecco le informazioni utili per chi è interessato ad una carriera da assistente di volo.

La Crewlink organizza “Cabin Crew Days” periodicamente: si tratta di incontri dedicati alle selezioni del personale di bordo, in vista delle prossime assunzioni.

Si ricorda che Crewlink è partner di reclutamento ufficiale per Ryanair Holdings PLC, che include Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air.

Crewlink assume: le selezioni in Sicilia

Tra i Cabin Crew Days si segnalano quelli che si terranno in Sicilia. In particolare, questi riguardano due date:

17 gennaio 2023 a Catania presso il Best Western Hotel Mediterraneo, in Via Dottor Consoli, 27, ore 10.00;

presso il Best Western Hotel Mediterraneo, in Via Dottor Consoli, 27, ore 10.00; 19 gennaio 2023 a Palermo presso l’ibis Styles Palermo President – Via Francesco Crispi, 230, ore 10.00.

L’iter di selezione per gli Assistenti di Volo prevede la somministrazione di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR. È preferibile presentarsi con un abbigliamento formale e non casual.

I requisiti

Per diventare Assistenti di Volo Crewlink è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

possesso di passaporto europeo o britannico (EU/UK);

altezza compresa tra 157 cm e 188 cm;

età non inferiore ai 18 anni;

ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

buone doti natatorie con capacità di nuotare 25 metri senza aiuti;

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

personalità socievole e amichevole;

predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

Crewlink assume: il corso di formazione

Una volta selezionati, i candidati dovranno partecipare ad un corso di formazione gratuito per il personale di bordo. Questo percorso avrà una durata di circa 6 settimane e, al termine dello stesso, coloro che avranno superato positivamente il training verranno assunti.

Le risorse selezionate saranno così inserite con un iniziale contratto con Crewlink, con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato. Si lavorerà su turni di 5 giorni, seguiti da 3 giornate libere.

I benefit previsti

I neoassunti potranno usufruire di agevolazioni sui voli della compagnia, ma ecco tutti i benefit offerti dall’azienda:

corso di formazione gratuito;

compenso giornaliero durante il training (indennità);

sconti viaggio illimitati ;

; flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 a casa ;

; possibilità di esplorare nuove culture e città nei giorni liberi;

possibilità di carriera in Europa ;

; sicurezza di lavoro per una compagnia aerea finanziariamente stabile;

vivere un’avventurosa vita con l’equipaggio.