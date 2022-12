Catania, online nuovo spazio web per turisti: info su monumenti e percorsi

Online sul sito web del Comune di Catania una nuova parte dedicata ai turisti con tutte le informazioni utili sui percorsi monumentali e naturalistici.

È disponibile online un nuovo spazio web al servizio di turisti e visitatori della città di Catania, con informazioni dettagliate sui percorsi monumentali e naturalistici.

Un sito ricco di informazioni di ogni genere agevolmente accessibile, in lingua italiana e inglese, che avvicina ai servizi della città quanti arrivano a Catania con ogni mezzo di trasporto, accessibile anche dal sito istituzionale del Comune, un aiuto in più per i turisti che visitano il capoluogo etneo.

Il sito è disponibile al seguente link: https://turismo.comune.catania.it/