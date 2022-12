Catania, mondo della danza in lutto: è morta Silvana Lo Giudice

Un Natale all'insegna del lutto: la città di Catania, perde una delle sue stelle più amate e brillanti, la ballerina e coreografa Silvana Lo Giudice.

Delle festività natalizie all’insegna del lutto: nel tardo pomeriggio dello scorso 25 dicembre, a Catania, si è spenta Silvana Lo Giudice, notissima ballerina e coreografa, nonché direttrice della prestigiosa scuola di danza “TBM Lo Giudice”, il cui talento e professionalità era riconosciuto, a tutto tondo, in tutta la città.

La maestra Lo Giudice era figlia d’arte: la madre, Carla, era a sua volta direttrice di una importante scuola di danza. La carriera di Silvana, sin da subito, è stata subito stellare: diplomatasi all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, è poi entrata nel corpo di ballo del Teatro “Vincenzo Bellini”, il Massimo di Catania, arrivandone a diventare prima ballerina. Negli anni più recenti, Silvana Lo Giudice è divenuta una figura di spicco nel mondo dell’insegnamento della danza, insegnando non solo nella sua scuola, ma anche presso il teatro Stabile di Catania e ai Viagrande Studios.

Il talento stellare della maestra Lo Giudice era ampiamente riconosciuto anche nel campo della coreografia, in Sicilia come in tutta Italia: basti pensare, per Catania, al recentissimo successo di Pipino Il Breve, ma anche a Capuleti e Montecchi a Roma, Rigoletto per il Teatro Antico di Taormina. La strepitosa carriera di Silvana Lo Giudice è stata riconosciuta con numerosissimi premi: l’ultimo ricevuto è stato il notissimo Premio Danzuso. L’ultimo saluto alla maestra sarà dato oggi, 27 dicembre, alle 11, presso la Chiesa di San Pietro e Paolo di Catania.