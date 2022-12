Catania, “nuovo” Molo di Levante del Porto: come cambierà

Il Molo di Levante del Porto di Catania avrà presto un nuovo look: ecco come cambierà.

Il Molo di Levante del Porto di Catania, in pochi anni, dovrebbe cambiare totalmente il proprio look: questa è la novità anticipata proprio nei giorni scorsi, a ridosso delle vacanze natalizie. Un video reso pubblico sulla pagina Facebook dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale “racconta” come diverrà uno dei luoghi più amati del capoluogo etneo.

Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), verrà al più presto aggiudicato il mega appalto da ben 75 milioni di euro. Come riportato dalla testata La Sicilia, inizialmente si era stimato un costo totale di 50 milioni di euro, ma la cifra è stata rimodulata quando, in seguito a test condotti presso il Dipartimento di Idraulica, si è reso necessario riprogettare gli strumenti necessari per mettere in sicurezza il Molo dalle mareggiate. Ora, di fatto, si prevede la realizzazione di un muro alto almeno 9,5 metri, così come dei blocchi più pesanti.

Secondo quanto riportato ancora da La Sicilia, l’appalto è stato già aggiudicato al Consorzio Stabile Grandi Lavori Cosedil.

Sebbene l’ufficialità arriverà a metà gennaio con l’assegnazione definitiva, emergono già dettagli in merito ai tempi dei lavori: se inizieranno durante i primi mesi del 2023, entro la metà del 2026 cittadini e turisti dovrebbero già godere del Molo di Levante, dall’aspetto totalmente nuovo.

Con panchine e una pista ciclabile, il molo (con una lingua di cemento lunga quasi due chilometri) sarà al servizio di tutti, permettendo alla città di riacquistare uno dei punti d’osservazione più belli e privilegiati sulla città e sul suo Vulcano.