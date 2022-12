Meteo Natale 2022, Sicilia tra sole e temperature primaverili: le previsioni

Meteo Natale 2022 Sicilia: fine settimana di festa all'insegna del sole splendente e di temperature primaverili. Ecco le condizioni meteo per la Vigilia, Natale e Santo Stefano in tutte le province siciliane.

Meteo Natale 2022 Sicilia: come riporta meteo.it, il tanto atteso weekend di festività sarà caratterizzato da sole splendente su ogni versante, con temperature primaverili. Ecco come sarà il tempo previsto sull’Isola per il fine settimana di Natale e Santo Stefano.

Nella giornata di oggi, venerdì 23 dicembre, si prevedono nubi sparse in tutta l’Isola, con piogge isolate nell’ennese e venti moderati. La temperatura massima percepita è di 19°C (Agrigento, Catania, Siracusa), mentre la minima raggiunta è di 5°C (Enna).

Meteo Natale 2022 Sicilia: le previsioni per la Vigilia

Per sabato 24 dicembre non sono attese precipitazioni e il sole dominerà su ogni versante della Sicilia. La temperatura massima verrà percepita nelle province di Catania e Siracusa (21°C) a la minima, come sempre per la sua forte escursione termica, a Enna (7°C).

Meteo Natale e Santo Stefano

Le previsioni meteo Natale 2022 attese in Sicilia per domenica 25 dicembre si prevedono tempo sereno in ogni provincia dell’Isola con qualche episodio di nuvolosità a Siracusa e Trapani. La temperatura massima sarà ancora di 21°C ad Agrigento, Catania e Siracusa; la temperatura minima, invece, ancora una volta in provincia di Enna dove si segnaleranno i 6°C.

Anche nel giorno di Santo Stefano, dappertutto il bel tempo regnerà sovrano con temperature primaverili, eccezion fatta per Agrigento caratterizzata da nebbia al mattino. La temperatura più alta dell’Isola sarà percepita proprio a Catania, con i suoi 22°C .

La temperatura più bassa della nostra regione, questa volta non solo a Enna, ma anche a Caltanissetta e Ragusa, province in cui si raggiungeranno i 7°C.

Meteo Natale 2022: le previsioni per Catania

Per quanto riguarda il meteo che riguarda la città di Catania per il fine settimana di festività in arrivo, come già anticipato, il sole battente splenderà su tutta la città a partire da oggi fino al lunedì di Santo Stefano. In particolare, durante queste giornate, la massima oscillerà fra i 21°C e i 22°C, mentre la minima fra gli 11°C e i 13°C.