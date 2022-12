Lavoro, Grimaldi Lines cerca personale di bordo: le figure richieste

Lavoro Grimaldi Lines: la nota compagnia di navigazione italiana è alla ricerca di unità da assumere in diversi ruoli sia per il personale di bordo che per quello di terra.

Lavoro Grimaldi Lines: la nota compagnia di navigazione italiana è alla ricerca di personale di bordo per ricoprire diverse posizioni. Infatti, sul sito di Grimaldi Lines, che ha delle sedi anche in Sicilia, in particolare a Palermo e Catania, sono presenti varie posizioni aperte in attesa di candidature.

In particolare, le figure ricercate sono le seguenti:

Cuoco Equipaggio;

Cuoco;

Piccolo di Cucina;

Commissario di Bordo;

Garzone di Cucina;

Garzone di Camera;

Cameriere.

Per avere maggiori informazioni riguardo i requisiti richiesti per ogni singola posizione lavorativa e per potersi candidare per una o più degli impieghi già citati si consiglia di visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Grimaldi Lines. Inoltre, si suggerisce di monitorare il sito web per eventuali offerte di lavoro che potrebbero essere pubblicate prossimamente, anche per i ruoli di personale di terra.

Infatti, al momento sul portale web “Lavora con noi” di Grimaldi Lines risultano aperte le seguenti posizioni di personale di terra:

Junior Help Desk Specialist;

Network Engineer;

Grimaldi Graduate Program, rivolto espressamente ai neolaureati;

Technical Superintendent;

Oracle DBA;

Addetto Safety Quality Environment;

Junior Payroll Specialist;

Laureati in Economia;

Web Developer.