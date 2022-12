Fondi ai Comuni siciliani che accolgono i migranti: approvato emendamento

Approvato l'emendamento alla Manovra di Governo che permetterà l'invio di un contributo economico ai comuni siciliani che si trovano coinvolti nell'accoglienza dei migranti.

È stato approvato l’emendamento alla Manovra del Governo, nel quale si prevede l’assegnazione di fondi destinati ai comuni siciliani che accoglieranno migranti. Infatti, si tratta di un supporto economico fornito espressamente alle città dell’Isola che sono coinvolte negli sbarchi dei migranti. L’emendamento, recentemente approvato dalla Commissione Bilancio e proposto da Ida Carmino, ex sindaco di Porto Empedocle e deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle riguarderà soltanto alcuni comuni siciliani, che potranno contare su dei fondi per accogliere nel migliore dei modi i migranti che arrivano in Sicilia.

Ad essere coinvolte saranno le amministrazioni comunali di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani. Nello specifico, il contributo rivolto ai Comuni citati sarà pari a 300mila euro per il 2023. Diversa è la situazione dell’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa, per la quale è previsto un fondo maggiorato, pari a 850mila euro per il 2022.