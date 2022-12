Stasera in TV: in onda “Le Mans ’66” e “Indovina chi viene a Natale”

Inizio di settimana troppo pesante ed impegnativo? Nessuna paura la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Cinema Catania troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura, anche il piccolo schermo stasera offre un palinsesto molto interessante.

Le Mans ’66 [RaiUno, ore 21:25]: Il pilota Carrol Shelby vince la 24 Ore di Le Mans a fine anni 50. Tuttavia un problema cardiaco lo costringe a fermarsi per un pò, fino a quando non conosce Ken Miles i due proveranno a sconfinggere il dominio della Ferrari.

Il marchese del grillo [Rete Quattro, ore 21:25]: Un nobile romano nella Roma di Pio VII ne fa di tutti i colori, soprattutto quando conosce Gasperino il suo sosia.

Indovina chi viene a Natale [Cine34, ore 21:00]: Durante la notte di Natale, Giulio e Marina una coppia di imprenditori aspettano i loro familiari e loro amici per festeggiare il Natale assieme, ma all’improvviso un uomo vede per la prima volta i figli della compagna e faranno di tutto per mandarlo via.

Ammutta muddica[Nove, ore 21:25]: Aldo, Giovanni e Giacomo portano in televisione il loro ultimo spettacolo, ricco di gag e di situazioni molto divertenti. Oltre al trio comico è presente anche Silvana Fallisi.