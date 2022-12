Sicilia, continuano gli sbarchi: morta una bimba di 1 anno

Non si fermano gli sbarchi in Sicilia: un gruppo di 50 migranti è stato soccorso nei pressi di Lampedusa, tra questi una bambina ha perso la vita.

Un gruppo di migranti formato da circa 50 persone, è stato soccorso nei pressi di Lampedusa dove ci sarebbe stato un forte nubifragio. Una bambina di un anno ha perso la vita, dopo essere stata portata in pessime condizioni presso il Poliambulatorio dell’Isola. Anche altri tre migranti sono stati ricoverato con varie ustioni.

Tuttavia questo non è il solo sbarco verso l’Isola, infatti anche un’imbarcazione con 60 persone a bordo si è ritrovata in difficoltà nei pressi della sar di Malta. Tuttavia, la barca sta cercando in tutti i modi di raggiungere la costa di Lampedusa.