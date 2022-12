Sicilia, ritrovato corpo carbonizzato di una donna: si pensa al suicidio

Ritrovato il corpo carbonizzato di una donna di 45 anni, secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratta di un suicidio.

Ritrovato il corpo carbonizzato di una donna, in una villa comunale nei pressi di Lentini, in provincia di Siracusa. A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, per via della colonna di fumo proveniente dalla villa stessa.

Imminente l’arrivo dei Vigili del fuoco, che hanno scoperto il corpo bruciato della donna. Successivamente i Carabinieri sono riusciti a identificare la vittima grazie al contributo dei familiari e si tratta della 45enne Angela Pollini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si tratterebbe di un suicidio dato che la donna soffriva da tempo di depressione e aveva già tentato in passato di togliersi la vita.